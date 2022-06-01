В США оценили российскую «Коалицию-СВ»

Military Watch включило САУ «Коалиция-СВ» в число самых опасных самоходных гаубиц

В США оценили российскую самоходную гаубицу «Коалиция-СВ». Military Watch включило эту машину в число самых опасных самоходных артиллерийских установок (САУ).

Отмечается, что артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» разработали в качестве замены советским самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С». Новая машина отличается увеличенной точностью и дальностью стрельбы. Максимальная скорострельность «Коалиции-СВ» составляет 20 выстрелов в минуту.

2С35 официально представили на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Машина построена на шасси танка Т-90. Основным вооружением САУ стало орудие 2А88 калибра 152 миллиметра, которое позволяет поражать цели на дальности до 80 километров.

Также в список издания попала китайская САУ PLZ-05, южнокорейская K9, японская Type 99 и Koksan производства КНДР.

В декабре 2021 года «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что государственные испытания САУ «Коалиция-СВ» начнут в 2022 году.

В ноябре 2021 года начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал, что «Коалиция-СВ» получит умный высокоточный боеприпас.