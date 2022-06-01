Лавров заявил о риске включения третьих стран в конфликт на Украине

Лавров заявил о риске включения третьих стран в конфликт на Украине из-за поставок РСЗО

Третьи страны рискуют включиться в боевые действия на Украине, если поставят местным властям ракетные системы залпового огня (РСЗО), предупредил глава МИД России Сергей Лавров. Цитату приводит ТАСС.

«[Поставки оружия, которых] требует, причем безапелляционно, по-хозяйски... киевский режим от своих западных покровителей, — это переходит все рамки приличия и дипломатического общения. Это является прямой провокацией, чтобы вовлечь Запад в военные действия», — заявил министр.

Речь, в частности, идет о возможных поставках американских систем Киеву. Хотя украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что их не станут использовать в ходе конфликта для атак на Россию, в Кремле не поверили этим заявлениям. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались.

О том, что Вашингтон поставит Киеву РСЗО, должны объявить вечером 1 июня. В пакет помощи могут в том числе войти системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Стоимость нового пакета военной помощи Киеву составит 700 миллионов долларов.