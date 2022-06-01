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В Херсонской области пообещали приложить все усилия для присоединения к России

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов заявил, что регион идет полным ходом в состав России

Фото: РИА Новости

Руководство Херсонской области намерено приложить все возможные усилия для ее присоединения к России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

По его словам, Херсонская область «идет полным ходом» в состав России, а местные власти в настоящий момент работают над организацией управленческой структуры.

«Для того, чтобы мы вошли в состав в РФ, необходимо подготовить ту элементарную базу. Конечно же, люди в Херсонской области будут судить по возможностям, которые для них будут открываться. Чтобы люди могли сравнить разницу между Украиной и свободной Херсонской областью», — подчеркнул Стремоусов.

Замглавы ВГА также выразил мнение, что в сложившихся обстоятельствах жители региона не смогут чувствовать себя русскими людьми в составе Украины.

Ранее Стремоусов заявлял, что Херсонская область может стать полноценным субъектом РФ в ближайшее время. Он отметил, что вопрос ее включения в состав России зависит от местных жителей, и предположил, что за такое решение проголосуют 60-70 процентов населения региона.

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Алевтина Запольская
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