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Мужчина забрался в озеро за чужими фрисби и погиб в пасти аллигатора

The Guardian: во Флориде аллигатор убил мужчину, который искал в озере фрисби

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В американском городе Ларго, штат Флорида, аллигатор убил мужчину, который проигнорировал предупреждающий знак и забрался в озеро. Об этом сообщает The Guardian.

47-летний мужчина пропал, когда искал чужие фрисби, упавшие в воду. По данным полиции, американец погиб в пасти аллигатора.

Постоянные посетители площадки для игры в диск-гольф, расположенной возле озера, рассказали, что люди часто ищут упавшие в воду фрисби. «Диски можно продать по пять–десять баксов (300–600 рублей — прим. «Ленты.ру») за штуку, в зависимости от их качества», — пояснил 56-летний Кен Хостник.

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В Комиссии по рыбным ресурсам и охране дикой природы штата сообщили, что аллигатор будет удален из озера. Специалистам предстоит установить, связан ли он с гибелью мужчины.

Полиция призвала местных жителей не подходить к воде, пока ведется расследование. Комиссия по охране дикой природы рекомендует не приближаться к диким аллигаторам и не пытаться кормить их, потому что в этом случае рептилии начинают ассоциировать человека с едой.

Ранее сообщалось, что аллигатор укусил за лицо жителя американского города Ларго, штат Флорида, который полез в воду за чужими летающими дисками для игры в диск-гольф ради наживы. Мужчина находился по пояс в воде, когда на него напала рептилия.

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Алиса Дмитриева
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