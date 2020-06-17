Аллигатор укусил за лицо залезшего в озеро ради наживы мужчину

Аллигатор укусил в лицо жителя американского города Ларго, штат Флорида, который полез в воду за чужими летающими дисками для игры в диск-гольф ради наживы. Об этом сообщает сайт News Channel 8.

По данным местной полиции, в понедельник, 15 июня, около пяти часов утра 40-летний Трэвис Спитцер (Travis Spitzer) искал улетевшие фрисби в озере, расположенном рядом с парком для игры в диск-гольф. Мужчина находился по пояс в воде, когда на него напал аллигатор. Рептилия укусила Спитцера за лицо, но американец сумел отбиться от нападения и убежать. Его госпитализировали с ранами на лице и руках.

В полиции сообщили, что американец залез в озеро уже не первый раз. Его два раза арестовывали за проникновение на частную территорию и сбор летающих дисков для игры в диск-гольф в январе.

Игроки в диск-гольф рассказали, что некоторые люди заходят в воду, чтобы собирать потерянные диски, стоимостью по 18 долларов (1,2 тысячи рублей). Они перепродают инвентарь местным магазинам по три доллара (200 рублей).

«Я предпочитаю не лезть за ними. Это кусок пластика, 18 долларов не стоят вашей жизни, руки, ноги или лица. Я надеюсь, с пострадавшим все в порядке», — сказал игрок Трэвис Данкан (Travis Duncan).

«Я не захожу в озеро глубоко. Тех, кто это делает, называют «кальмарами». Они возвращают найденные диски за деньги», — пояснил другой игрок, Роб Фитцджарральд (Rob Fitzjarrald).

Диск-гольф — аналог гольфа с фрисби, в котором игроки должны попасть диском в мишень или корзину. Популярен в Северной Америке и Скандинавских странах.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида поклялся отомстить четырехметровому аллигатору, который покалечил его собаку. Он установил ловушку для рептилии.

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