Аллигатор набросился на 14-летнего подростка и изувечил его

В американском штате Флорида аллигатор изувечил 14-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте местной телестанции WKMG-TV.

Инцидент произошел во вторник, 2 июня, в округе Шарлотт. По данным департамента Флориды по охране рыб и дикой природы, трехметровый аллигатор набросился на мальчика и покусал его, когда тот проходил мимо пруда.

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Пострадавшего доставили в больницу. Его текущее состояние не уточняется, однако известно, что он идет на поправку. Опасную рептилию планируют поймать и перевезти на ближайшую ферму, где разводят аллигаторов.

Представители природоохранного департамента напомнили местным жителям, что с потеплением аллигаторы все чаще выбираются из водоемов и представляют опасность.

«Запомните, никогда не кормите аллигаторов и, завидев их, держитесь на расстоянии. Купайтесь только в разрешенных для этого местах в дневное время суток. Помимо этого, выгуливайте питомцев на поводке подальше от воды», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что жительница американского штата Южная Каролина решила потрогать аллигатора, спровоцировала его нападение и погибла. Хозяева резиденции, где произошло нападение, предупреждали ее держаться подальше от хищника.

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