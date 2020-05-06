Маникюрщица потрогала аллигатора и погибла

Жительница американского штата Южная Каролина решила потрогать аллигатора, спровоцировала его нападение и погибла. Об этом сообщает издание New York Post.

В пятницу, 1 мая, 58-летняя Синтия Коверт (Cynthia Covert) сделала маникюр владелице дома на острове Киава-Айленд и решила потрогать аллигатора, которого увидела в пруду. Для этого маникюрщица зашла по пояс в воду.

Хозяева резиденции умоляли Коверт держаться подальше от хищника и сказали ей, что несколько дней назад аллигатор съел оленя. Маникюрщица ответила, что она не похожа на оленя и попыталась дотронуться до рептилии.

В какой-то момент Коверт упала. Когда она снова появилась на поверхности, хозяева дома бросили ей веревку. Но через несколько секунд аллигатор напал на женщину и утащил ее под воду. В результате произошедшего Коверт погибла.

Прибывший на место полицейский застрелил рептилию. Хозяйка дома сказала, что в тот вечер Коверт пришла делать ей маникюр с бокалом вина и вела себя менее профессионально, чем обычно.

Ранее сообщалось, что сотрудница заповедника в американском штате Флорида вышла на прогулку и встретилась с трехметровым аллигатором. Женщина решила отойти от хищника и спрятаться за деревом, чтобы тот не заметил ее.

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