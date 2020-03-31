Женщина вышла на прогулку и столкнулась со знакомым трехметровым аллигатором

Сотрудница заповедника в американском штате Флорида вышла на прогулку и встретилась с трехметровым аллигатором. На видео с животным обратил внимание Unilad.

Экскурсовод Большой кипарисовой галереи известного американского фотографа Клайда Батчера (Clyde Butcher) Конни Рэндольф (Conny Randolph) вышла на прогулку по местному заповеднику и встретила трехметрового аллигатора. Женщина много лет проработала гидом в парке, поэтому хорошо знала вышедшего из чащи крокодила. Владельцы галереи и заповедника, супруги Клайд и Ники Батчер, рассказали, что знакомы с этим аллигатором уже почти 23 года.

Однако Рэндольф призналась, что такие встречи случаются крайне редко, поэтому она решила снять гиганта на видео и выложить в сеть. На кадрах видно, как аллигатор медленно выходит из чащи леса и ложится в близлежащее болото. Женщина решает отойти от хищника и спрятаться за деревом, чтобы тот не заметил ее.

«Не нужно вторгаться в личное пространство диких животных. Так прекрасно, когда мир людей и мир животных сосуществуют, не причиняя друг другу вреда!» — написала Рэндольф в своем посте на странице в Facebook.

Ранее сообщалось об аллигаторе, который четверть века прожил в подвале жилого дома и отстал в развитии от других особей. Животное осмотрели ветеринары и сообщили, что направят его в заповедник. Там он сможет набрать вес и прибавить в росте.

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