Аллигатор укусил студентку

В американском штате Флорида аллигатор укусил 18-летнюю студентку. Об этом сообщает издание Miami Herald.

Девушка, 15 других студентов и их преподаватель шли по популярной туристической тропе в национальном парке Эверглейдс. Когда студентка переходила водоем вброд, аллигатор схватил ее за правую ногу.

По ее словам, боль, причиненная укусом, не была сильной. Зубы рептилии оставили на ноге две небольшие колотые раны. После этого девушка решила отказаться от продолжения похода и отправилась в больницу.

Представительница национального парка Эллисон Гантт (Allyson Gantt) назвала крайне необычным, что нападение аллигатора произошло именно на этом участке тропы, ранее считавшейся безопасной. Биологи Эверглейдс временно закрыли место происшествия для посещения.

В Эверглейдс насчитывается более 200 тысяч миссисипских аллигаторов, которые обитают в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

В 2019 году сообщалось, что во Флориде аллигатор укусил аналитика. Сотрудница компании GPI, собиравшая данные в заповеднике Эверглейдс, приняла рептилию за бревно и наступила на нее.

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