Трехметровый аллигатор изувечил охотника и бросил его в болоте

В заказнике DuPuis американского округа Палм-Бич, штат Флорида, аллигатор изувечил мужчину. Об этом сообщает информационный портал WPTV-TV.

В субботу, 9 ноября, 46-летний Джеймс Бойс (James G. Boyce) охотился на кабанов, когда на него напала рептилия. Пострадавшего искали на вертолете ближайшей пожарной станции. Спустя час его нашли в болоте и неотложно доставили в больницу.

Хищник оставил на правой ноге охотника рану, не представляющую угрозы его жизни. Текущее состояние больного не уточняется.

Со слов очевидцев, аллигатор достигал трех метров в длину. Полиция проводит расследование и выясняет детали произошедшего.

В октябре сообщалось, что на острове Крокер недалеко от побережья Северной территории Австралии гребнистый крокодил напал на охотника. 42-летний Элстон Лами Лами принял хищника за бревно, когда пробирался по мелководью.

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