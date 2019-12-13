Трехметровому аллигатору помешали доесть наркомана

Власти американского штата Флорида установили причину гибели мужчины, частично съеденного аллигатором. Об этом сообщает WJAX-TV.

В конце июня в водоеме возле фосфорного завода в округе Полк заметили трехметрового аллигатора, который держал в пасти останки мертвого мужчины. Ему помешали доесть человека. Хищника убили и нашли в его брюхе кисть руки и ступню, которые отсутствовали у тела.

Личность погибшего удалось установить. Им оказался 45-летний Майкл Форд II (Michael Ford II). Первоначально считалось, что он утонул, однако результаты вскрытия показали, что причиной смерти было отравление метамфетамином. Аллигатор нашел наркомана, когда тот уже умер.

В июле сообщалось, что департамент полиции американского города Лоретто, штат Теннесси, призвал не спускать наркотики в канализацию. Они посетовали на попадание наркотиков в организм многочисленных животных и предупредили об угрозе появления «метамфиногаторов».

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