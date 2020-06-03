Два аллигатора подрались перед домом женщины и попали на видео

Видео: Susan Geshel / Facebook

Жительница американского округа Форт-Майерс, штат Флорида, стала свидетельницей драки двух аллигаторов перед входной дверью ее дома. На видео с аллигаторами обратил внимание канал NDTV.

Во вторник, 26 мая, Сьюзан Гешел (Susan Geshel) пила утренний кофе, когда услышала громкие звуки перед входом в свой дом. Она пошла посмотреть, что происходит, и увидела двух огромных аллигаторов, которые огрызались друг на друга перед ее дверью.

Американка записала схватку рептилий на видео. На записи слышен ее голос: «Они дерутся. О боже, они дерутся. Один только что огрызнулся на другого». Один из аллигаторов сжал челюстями другого и прижал его к стене. «Они устроили беспорядок перед входом в мой дом», — отметила она.

Гешел опубликовала запись в Facebook. Видео собрало около 40 тысяч просмотров и множество комментариев шокированных пользователей. «Ого, это удивительно, но пугающе», — написал один из них. «Они огромные! Ой!» — воскликнул другой.

Женщина пояснила, что живет в этом месте уже 15 лет, но впервые увидела аллигаторов перед своим домом. Она сообщила об увиденном в департамент охраны дикой природы, но вскоре рептилии покинули ее владения. После 20 минут борьбы один из аллигаторов переполз через дорогу к дому соседей, а другой, предположительно, сбежал в ближайший пруд.

Ранее сообщалось, что в гольф-клубе американского города Хардивилл, штат Южная Каролина, огромные аллигаторы подрались на глазах у очевидцев. Рептилии вцепились друг в друга мертвой хваткой, издавая устрашающие звуки.

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