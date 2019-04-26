Схватка аллигатора и змеи попала на видео

Twitter / PGATOUR

В США аллигатор напал на змею во время профессионального турнира по гольфу Zurich Classic of New Orleans. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте организаторов чемпионата PGA Tour.

Инцидент произошел в гольф-клубе американского округа Джефферсон, штат Луизиана. «Встреча змеи с аллигатором… Природа в Новом Орлеане выглядит устрашающе», — подписали видеоролик представители PGA Tour.

На кадрах видно, как хищник выходит из водоема и устремляется к извивающейся в траве змее. Та пытается уползти от противника, но аллигатор удерживает ее в пасти и медленно возвращается в воду.

По данным экспертов, последнее время аллигаторы в штате Луизиана проявляют особую активность из-за начавшегося у них брачного периода.

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