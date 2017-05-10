Крупный аллигатор погнался за байдаркой в Алабаме

Видео: Shannon Collins / Facebook

В Мексиканском заливе крупный аллигатор пустился в погоню за байдаркой. Американка Шэннон Коллинз опубликовала видеозапись в Facebook.

Инцидент произошел в районе американского города Спаниш-Форт, штат Алабама. На снятых Коллинз кадрах байдарочник гребет к берегу, оглядываясь на аллигатора, который следует за ним. Видео собрало более 210 тысяч просмотров и свыше 2,5 тысячи лайков.

В комментарии автор видео пояснила, что рептилия скрывалась в камышах, возле которых остановилась байдарка. Когда гребец заметил плывущего к нему хищника, он направился к берегу. Животное так и не смогло догнать мужчину. «Аллигатор преследовал его, пока он не причалил», — написала Коллинз. По ее мнению, мужчина подплыл слишком близко к детенышам животного.

8 мая сообщалось, что во Флориде аллигатор напал на 10-летнюю девочку и укусил ее за ногу.