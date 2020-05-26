Огромные аллигаторы подрались на глазах у очевидцев и попали на видео

В гольф-клубе американского города Хардивилл, штат Южная Каролина, огромные аллигаторы подрались на глазах у очевидцев. Видео с кровожадными рептилиями опубликовано в группе The Golf Club at Hilton Head Lakes в Facebook.

Работник клуба Мэтью Профитт (Matthew Proffitt) и его коллеги вышли на поле для гольфа и стали свидетелями необычного явления. Прямо на их глазах крупные аллигаторы вцепились друг в друга мертвой хваткой, издавая устрашающие звуки. Профитт остановился в полуметре от рептилий и снял их противостояние на камеру, передает газета The Island Packet.

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«Мы были уверены, что они не будут нападать на нас. Они намертво сцепились друг с другом, — рассказывает автор ролика. — Но наблюдать за ними было волнительно».

Персонал разошелся по своим делам, оставив аллигаторов в покое. До Профитта дошли слухи, что схватка продолжалась более двух часов, и в конечном счете оба противника уползли прочь.

«Мы видим аллигаторов практически каждый день, — признался Профитт. — Но такое произошло на наших глазах впервые».

В прошлом году сообщалось, что в США аллигатор напал на змею во время профессионального турнира по гольфу Zurich Classic of New Orleans. На кадрах видно, как хищник выходит из водоема и устремляется к извивающейся в траве змее.

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