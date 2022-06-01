Археологи провели раскопки в затонувшем древнем городе

В древнем затонувшем городе империи Митанни в Ираке нашли крупные здания и артефакты

Группа немецких и курдских археологов провела раскопки 3400-летнего древнего города эпохи империи Митанни, располагавшейся в бассейне реки Тигр. Руины поселения появились в водохранилище Мосул в начале 2022 года, когда уровень воды упал из-за сильной засухи в Ираке. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном Phys.org.

За короткое время, пока руины и артефакты снова не скрылись под водой, исследователям удалось составить карту города. Помимо дворца, который уже был задокументирован в 2018 году, археологи нашли еще несколько крупных зданий — массивное укрепление со стеной и башнями, многоэтажное складское здание и промышленный комплекс. Остатки города восходят к временам империи Миттани (1550–1350 годы до нашей эры), которая контролировала большую часть северной Месопотамии и Сирии.

Отмечается, что стены города хорошо сохранились, несмотря на то, что они сделаны из сырцового кирпича и находились под водой. Кроме того, верхняя часть стен обрушилась во время землетрясения около 1350 года до нашей эры и похоронила под собой оставшуюся часть постройки, создав условия, обеспечившие сохранность.

Особый интерес для ученых представляют пять керамических сосудов, содержащих архив из более чем 100 клинописных табличек. Они относятся к среднеассирийскому периоду, вскоре после того, как в городе произошло землетрясение. Некоторые таблички, которые могут быть древними письмами, до сих пор находятся внутри глиняных «конвертов». Исследователи надеются, что это открытие предоставит важную информацию о последних годах существования города и начале ассирийского правления в регионе.

Чтобы предотвратить дальнейший ущерб важному объекту из-за вновь поднявшейся воды, раскопанные здания покрыли плотно прилегающей пластиковой пленкой и засыпали гравием — это было сделано в рамках обширного проекта по сохранению, финансируемого Фондом Герды Хенкель.