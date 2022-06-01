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Врач предупредила россиян об опасности ранних арбузов

Диетолог Круглова: ранние арбузы могут привести к отравлению

Фото: Floh Maier / Unsplash

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова предупредила россиян об опасности употребления ранних арбузов. В интервью для «Москва-24» она объяснила, как это может спровоцировать отравление и аллергию.

Врач сообщила, что арбузы, которые продаются вне сезона, не только не порадуют вкусом, но и принесут проблемы со здоровьем. Если съесть их в небольшом количестве, то организм справится с токсинами, и это не приведет к ухудшению самочувствия. Однако Круглова предупреждает: злоупотребление ранними арбузами приведет к отравлению. «Могут быть нарушение со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, болевые ощущения в области желудка», — уверена врач.

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По ее словам, особенно опасны ранние арбузы для маленьких детей и людей, которые подвержены аллергическим реакциям. «Отравление у этих людей будет более выраженным. Им требуется меньшая доза для того, чтобы они получили это отравление», — уверена диетолог. Круглова рекомендует употреблять арбузы в сезон с конца августа по сентябрь, а если угоститься ранней ягодой сильно хочется, то лучше не превышать норму в 100-150 граммов.

Ранее Круглова назвала продукты для снижения сильного аппетита. По ее словам, усмирить чувство голода помогут огурцы и кедровые орехи.

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Елена Матвиенко
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