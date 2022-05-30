Диетолог назвала продукты для снижения сильного аппетита

Диетолог Елена Соломатина: овощи и кедровые орехи помогут снизить аппетит

Диетолог Елена Соломатина назвала россиянам продукты для снижения сильного аппетита и быстрого похудения. Среди пищи, которая надолго избавит от голода, она выделила яйца, кедровые орехи и еще несколько продуктов, о которых рассказала в интервью для «Вечерней Москвы».

Диетолог отметила, что некоторые продукты быстро притупляют аппетит, а значит на них стоит особо обратить внимание тем, кто следит за фигурой. Так, Соломатина в первую очередь выделяет овощи, которые за счет большого содержания клетчатки усмиряют желание есть. «Продукты, которые богаты водой и клетчаткой, притупляют аппетит. Например, огурцы. В них к тому же содержится хлорогеновая кислота, которая способствует похудению. Томаты, зеленые салаты, пекинская капуста, сельдерей должны быть в рационе тех, кто тщательно следит за своей фигурой», — объяснила диетолог.

По словам Соломатиной, за возникновение чувства голода ответственен гормон грелин, который вырабатывается в верхних отделах желудка. Так, чтобы снизить его уровень в крови, она советует употреблять теплую пищу, например овощные супы. «В супе из овощей много воды, которая создает объем, а тепло успокаивает стенки желудка. Похудение на таких блюдах проходит максимально легко. Также рекомендую съесть вместе с супом кусочек цельнозернового хлеба из муки грубого помола. Это сочетание поможет надолго забыть о чувстве голода», — сообщила диетолог.

Среди прочих продуктов, которые дают долгое ощущение сытости, Соломатина особо выделила яйца и кедровые орехи, а среди напитков — какао с корицей и чай с молоком.

До этого врач перечислила выводящие из организма витамины продукты. Тем, кто желает улучшить показатели своих анализов, она посоветовала исключить кофе и алкоголь.