Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Арестович перепутал флаг Бельгии с флагом Германии

Арестович записал видеообращение к канцлеру ФРГ Шольцу, перепутав флаги Германии и Бельгии

Кадр: видео Alexey Arestovych / YouTube

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором перепутал флаг Бельгии с флагом Германии. Ролик он опубликовал на своем официальном YouTube-канале.

Видео советник главы ОП озаглавил как «Минутка межправительственных связей». В нем Арестович стоит на площади и держит в руках две порции сосисок с картофелем фри. В каждую воткнуты маленькие флаги Бельгии.

«Так, господин Шольц. Мы тут пополнили немецкий бюджет. А где наше оружие?», — заявил он.

В комментариях Арестовичу указали на ошибку: флаги Германии и Бельгии хоть и похожи по цветам, но различаются направлением полос. На это он ответил, что знает, как выглядят флаги этих стран, но шутка была в том, что сосиски баварские.

Ранее советник главы ОП заявил, что в ближайшее в США время будет принято решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО). Если этого не произойдет, он пообещал устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО заметили у Змеиного
Путин заявил об укреплении силы и самостоятельности России
Путин заявил о поддержке создания единого детского движения в России
Международная сеть отелей в Египте заявила о готовности принимать карты «Мир»
Актриса Лариса Лужина назвала главные отличительные качества москвичей
Умер режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеш
Арестович перепутал флаг Бельгии с флагом Германии
Россиянин погиб при крушении самодельного самолета
Раскрыта стоимость лунной программы США
В России подорожало строительство мегапроекта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.