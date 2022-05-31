Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине пригрозили США «образцово-показательной истерикой»

Арестович предупредил об истерике в случае отказа США в предоставлении Киеву РСЗО
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что решение о передаче Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня (РСЗО) будет приниматься в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник также предупредил Вашингтон о последствиях в случае, если данные пусковые комплексы не будут предоставлены Киеву.

Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику

Алексей АрестовичСоветник главы офиса Зеленского

Арестович также прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, касающееся нежелания Вашингтона поставлять ракеты большой дальности на Украину. Как отметил советник Зеленского, заявление американского лидера означает, что Вашингтон не планирует поставлять боеприпасы, которыми украинские военные смогли бы обстреливать территорию России. «Но нам и 70 километров с головой хватит», — заметил Арестович.

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден отказал украинским властям в поставках ракетных систем большой дальности, поскольку не хочет предоставлять им вооружение, способное долететь до территории России.

Вопрос поставок дальнобойных РСЗО

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон принял решение о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

Материалы по теме:
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января 2022
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля 2022

Такую возможность допускал портал 19FortyFive. По данным издания, дальность MLRS больше, чем у РСЗО, которые используют украинские военные. Американская система способна выпускать несколько ракет каждую секунду. По мнению автора публикации, основой боевых действий на Украине является возможность поражать цели на больших расстояниях, поэтому поставка MLRS может «сбалансировать ситуацию на местах».

27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку реактивных систем залпового огня Киеву. По его словам, они позволят Украине защититься от «жестокой российской артиллерии».

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков пригрозил, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.

Риск эскалации не исключен

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что всегда есть возможность эскалации, ей необходимо управлять и оценивать шансы ухудшения ситуации. По его словам, Вашингтон предпринимает шаги, чтобы не допустить этого. Одной из таких мер являются переговоры между американскими и российскими военными.

Материалы по теме:
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля 2022

О риске эскалации ранее предупреждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он предостерег Запад от поставок Украине вооружений, которые достанут до России. Кроме того, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) Нил Мелвин (Neil Melvin) выразил опасения, что конфликт может выйти за пределы Украины. В частности, он предположил, что Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия Киеву.

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада и НАТО начали поставки военной помощи Киеву. Украинские власти с самого начала боевых действий просили предоставить тяжелое вооружение. Первые поставки такой техники начались во второй половине апреля.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине пригрозили США «образцово-показательной истерикой»
В МИД России допустили возможность эвакуации дипломатов из недружественных стран
Старое любовное письмо довело пользователей сети до слез
На «Азовстали» обнаружили иностранное оружие и сожженную форму
Италия отказалась выдавать России бывшего гендиректора Антипинского НПЗ
МВД напомнило алгоритм действий при пропаже ребенка
Потерпевшая крах криптовалюта возродилась и снова обвалилась
Россиянин побывал в Чечне и удивился внешнему виду местных женщин
В Пентагоне перечислили варианты разрешения ситуации на Украине
Пара с 20-летней разницей в возрасте пожаловалась на критику и оскорбления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.