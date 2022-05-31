На Украине пригрозили США «образцово-показательной истерикой»

Арестович предупредил об истерике в случае отказа США в предоставлении Киеву РСЗО

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что решение о передаче Соединенными Штатами реактивных систем залпового огня (РСЗО) будет приниматься в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник также предупредил Вашингтон о последствиях в случае, если данные пусковые комплексы не будут предоставлены Киеву.

Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику Алексей Арестович Советник главы офиса Зеленского

Арестович также прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, касающееся нежелания Вашингтона поставлять ракеты большой дальности на Украину. Как отметил советник Зеленского, заявление американского лидера означает, что Вашингтон не планирует поставлять боеприпасы, которыми украинские военные смогли бы обстреливать территорию России. «Но нам и 70 километров с головой хватит», — заметил Арестович.

30 мая стало известно, что президент США Джо Байден отказал украинским властям в поставках ракетных систем большой дальности, поскольку не хочет предоставлять им вооружение, способное долететь до территории России.

Вопрос поставок дальнобойных РСЗО

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Вашингтон принял решение о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

Такую возможность допускал портал 19FortyFive. По данным издания, дальность MLRS больше, чем у РСЗО, которые используют украинские военные. Американская система способна выпускать несколько ракет каждую секунду. По мнению автора публикации, основой боевых действий на Украине является возможность поражать цели на больших расстояниях, поэтому поставка MLRS может «сбалансировать ситуацию на местах».

27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку реактивных систем залпового огня Киеву. По его словам, они позволят Украине защититься от «жестокой российской артиллерии».

В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков пригрозил, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.

Риск эскалации не исключен

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что всегда есть возможность эскалации, ей необходимо управлять и оценивать шансы ухудшения ситуации. По его словам, Вашингтон предпринимает шаги, чтобы не допустить этого. Одной из таких мер являются переговоры между американскими и российскими военными.

О риске эскалации ранее предупреждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он предостерег Запад от поставок Украине вооружений, которые достанут до России. Кроме того, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) Нил Мелвин (Neil Melvin) выразил опасения, что конфликт может выйти за пределы Украины. В частности, он предположил, что Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия Киеву.

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада и НАТО начали поставки военной помощи Киеву. Украинские власти с самого начала боевых действий просили предоставить тяжелое вооружение. Первые поставки такой техники начались во второй половине апреля.