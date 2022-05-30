Байден отказался поставлять дальнобойные ракеты Украине

Президент США Байден отказался от поставок Украине ракет, способных долететь до России

Президент США Джо Байден отказал украинским властям в поставках ракетных систем большой дальности, поскольку не хочет предоставлять им вооружение, способное долететь до территории России. Об этом сообщило агентство Reuters.

О решении поставить дальнобойные ракеты ранее сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона. Пойти на такой шаг решились, чтобы «России было сложнее достигать целей спецоперации на Украине», заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

Медведев похвалил президента США за такое решение

Отказ от поставок ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине оценил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что решение Байдена разумно, поскольку в противном случае Москва имела бы право нанести удар по «центрам принятия этих преступных решений».

Аналогичное предупреждение ранее озвучил сенатор Сергей Цеков. По его словам, Москва даст «достойный ответ» Белому дому, если ракеты, которые планировалось передать Киеву, будут использованы для нанесения ударов по российским городам. «Это решение [о поставках дальнобойных ракет] непродуманное. Если они думают, что смогут отсидеться за океаном, российское руководство найдет достойный ответ», — заявил Цеков.

О намерении США поставить Украине РСЗО писали The New York Times

Источники The New York Times еще 28 мая сообщали, что РСЗО войдут в ближайший пакет помощи Киеву. Объявить о ней должны были уже на этой неделе. Предполагалось, что речь идет о поставках американских M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров. Также собеседники NYT рассказали, что в дальнейшие пакеты военной мощи могут войти колесные системы HIMARS.

Телеканал CNN и газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве также сообщали, что Вашингтон собирается направить Киеву продвинутые ракетные системы дальнего действия. По данным СМИ, вооруженные силы Украины могли получить возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров.

В то же время собеседники газеты WP уже тогда отмечали, что в Белом доме согласны передать Киеву систему РСЗО, но в целях недопущения дальнейшей эскалации Вашингтон не станет поставлять Украине совместимые с данной системой ракеты максимальной дальности действия.

Поставки оружия предусмотрены законом о ленд-лизе

9 мая президент США подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу — второй раз в истории. Впервые Вашингтон поставлял помощь по такому закону во время Второй мировой войны, и среди получателей был СССР.

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Подписанный сейчас договор также подразумевает возможность поставок оружия, военного снаряжения и товаров «правительствам стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение Российской Федерации на Украину». Такие меры должны защитить восточноевропейские государства от «возможного российского вторжения».

Суть инициативы — наделить Байдена более широкими полномочиями, чтобы ему было легче заключать соглашения о поставках помощи с правительством Украины.