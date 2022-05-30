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Медведев похвалил США за отказ поставлять Киеву способные ударить по России РСЗО

Зампред СБ Медведев назвал разумным отказ США давать Киеву способные ударить по РФ РСЗО

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Отказ президента США Джо Байдена поставлять Киеву способные ударить по территории России ракетные системы залпового огня (РСЗО) является разумным. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в противном случае, Россия имела бы право нанести удар по «центрам принятия этих преступных решений».

28 мая сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Речь идет о системах MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

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Валерий Розенберг
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