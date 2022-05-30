Украина подтвердила поставку дальнобойных РСЗО из США

Офис президента Украины подтвердил поставку РСЗО MLRS с большой дальностью применения

В Киеве подтвердили, что США поставят Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Соответствующее заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк — по его словам, Вашингтон принял решение о поставках MLRS (Multiple Launch Rocket System) с дальностью применения более 100 километров.

Ранее о такой возможности писал портал 19FortyFive. По его данным, дальность MLRS больше, чем у РСЗО, которые используют украинские военные. Американская система способна выпускать несколько ракет каждую секунду. По мнению автора публикации, основой боевых действий на Украине является возможность поражать цели на больших расстояниях, поэтому поставка MLRS может «сбалансировать ситуацию на местах».

28 мая сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.