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В США рассказали о РСЗО для Украины

19FortyFive: США могут отправить Украине РСЗО с большой дальностью действия

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) могут отправить на Украину. В публикации 19FortyFive назвали преимущества MLRS (Multiple Launch Rocket System), которые США могут передать украинской стороне.

Отмечается, что дальность MLRS выше, чем у РСЗО, которые используют украинские военные. Американская система может выпускать несколько ракет каждую секунду.

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«Белый дом и министерство обороны все еще обсуждают вопрос о том, отправлять ли какие-либо РСЗО на Украину. Это привело бы к тому, что российская территория оказалась бы в пределах досягаемости украинских военных, что потенциально могло бы привести к обратным последствиям», — пишет издание.

По мнению автора публикации, основой боевых действий на Украине является возможность поражать цели на больших расстояниях. Поэтому поставка MLRS может «сбалансировать ситуацию на местах».

Накануне, 28 мая, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Москва даст адекватный ответ США, если поставленные на Украину РСЗО будут использовать для нанесения ударов по городам России.

Ранее в мае источники The New York Times сообщили, что в США одобрили отправку американских РСЗО на Украину. Считается, что речь идет о поставках систем M31 GMLRS с дальностью действия до 500 километров.

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Даниил Иринин
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