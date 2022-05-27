Премьер Британии Джонсон выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает Bloomberg.

По словам премьера, РСЗО «позволили бы им [украинцам] защититься от очень жестокой российской артиллерии». «Жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», — сказал Джонсон.

Ранее британский премьер предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. По данным газеты Corriere Della Sera, новая система альянсов должна стать «альтернативой Евросоюзу».

27 мая стало известно, что США намерены на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который могут войти системы залпового огня. CNN отмечал, что Вашингтон несколько недель не решался отправлять Киеву эти вооружения из опасений того, что они могут быть использованы «для наступательных действий на территории России».