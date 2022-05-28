В Британии обеспокоились «ударами» России по Польше из-за поставок Украине

Директор СИПРИ Мелвин: Россия может ударить по Польше из-за поставок оружия Киеву

Поставки западного оружия на Украину рискуют привести к глобальному конфликту. Такое мнение в разговоре с газетой Daily Express выразил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) Нил Мелвин (Neil Melvin).

По словам эксперта, «НАТО очень четко придерживается тех правил, которые действовали во время холодной войны между Советским Союзом и США», суть которых заключалась в том, что страны не сражались друг с другом напрямую. В то же время он указал на то, что Россия постепенно наращивает усилия в попытке сорвать поставки поступающей Киеву техники.

Мелвин отметил, что пока удары осуществляются исключительно на территории Украины. В то же время, по словам исследователя, ситуация может измениться.

Есть опасения, что в случае возможного проигрыша русскими овладеет отчаяние, и они попытаются ударить по линиям снабжения по территории стран НАТО. К примеру, по базам в Польше Нил Мелвин директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира

Эксперт подчеркнул, что на данный момент поставки налажены хорошо. Однако, добавил он, только время покажет, как именно будет развиваться конфликт.

Запад продолжает оказывать помощь Украине

Западные страны продолжают оказывать Украине поддержку и поставлять оружие. Ранее глава Минфина Великобритании Риши Сунак заявил о планах выделить на помощь Украине еще 1,6 миллиарда долларов. Данный пакет помощи включает объявленную ранее премьер-министром королевства Борисом Джонсоном военную помощь на 300 миллионов фунтов, которая будет направлена на оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему противодействия батареям, оборудование для подавления помех GPS и приборы ночного видения.

Кроме того, 21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Позднее газета The New York Times сообщила, что администрация американского лидера приняла решение одобрить отправку Украине американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Предположительно, речь идет о поставках американских M31 GMLRS, дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 километров.

Помимо этого Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка. Средства будут перечислены в рамках проекта «Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления».

В России эскалацию не исключили

В свою очередь, в России предостерегли о последствиях поставок западными странами вооружений на Украину. Так, 26 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что снабжение Киева оружием, способным достать до территории России, приведет к эскалации.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров согласился с тем, что поставки РСЗО Украине Западом могут спровоцировать мировой конфликт. Он предупредил, что в случае их применения против России, Москва даст немедленный ответ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. Множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, страны Запада и НАТО начали поставки военной помощи Киеву.