В Британии заявили о планах выделить Украине еще полтора миллиарда долларов

Глава Минфина Британии Сунак заявил о планах выделить на помощь Украине еще $1,6 млрд

Правительство Великобритании направит дополнительные 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов) Украине в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы британского Минифина Риши Сунака.

«Мы непоколебимы в своей поддержке жителей Украины. Дополнительные 1,3 миллиарда фунтов помогут обеспечить необходимую военную и операционную поддержку, которая им необходима», — говорится в документе.

Сунак подчеркнул, что Лондон «находится на передовой», оказывая поддержку Украине. «Мы неустанно работаем над тем, чтобы завершить этот конфликт», — заявил он.

Уточняется, что средства будут выделены из резервов Британии. Этот пакет помощи включает объявленную ранее премьер-министром Британии Борисом Джонсоном военную помощь на 300 миллионов фунтов, которая пойдет на оборудование для радиоэлектронной борьбы, радиолокационную систему противодействия батареям, оборудование для подавления помех GPS и тысячи приборов ночного видения.

Ранее также стало известно, что Украина получит 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка. Средства будут перечислены в рамках проекта «Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления». Деньги направят на возмещение расходов бюджета для оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы.