Украина запросила миллиарды долларов международной помощи

Глава Минфина Марченко: Украина ведет переговоры о получении 11 млрд долларов помощи

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна запросила миллиарды долларов международной помощи. Его слова передает ТАСС.

Глава Минфина пояснил, что из запрошенных 11 миллиардов долларов страна уже получила 5. Дальнейшие переговоры ведутся. «Доходы бюджета сейчас покрывают только 54 процента наших расходов, это без учета расходов на военные нужды. Поэтому основная балансировка происходит за счет международной помощи, международных заимствований. Это то, на что тратим 90 процентов нашего времени», — рассказал Марченко. По его словам, ключевыми партнерами для Украины остаются США, Канада, Великобритания и Европейский союз.

Ранее американский президент Джо Байден призвал Конгресс США как можно скорее утвердить выделение 33 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине.