Зарезавшего сотрудницу батутного центра на глазах у ее сына отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО мужчину, зарезавшего подругу в батутном центре во Всеволжске

Суд отправил в СИЗО 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в детском клубе во Всеволжске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемый будет находиться под арестом до 28 июля. Ранее его задержали в петербургском парадном, там он отсыпался после совершения преступления.

Об убийстве 35-летней россиянки стало известно 30 мая. Сообщалось, что подозреваемый — трижды судимый уголовник — работал со своей жертвой в батутном центре, где они и познакомились. В день убийства, 29 мая, он пришел в центр и на почве ревности поссорился с женщиной, а потом вонзил ей в грудь нож. Преступление произошло на глазах ее 11-летнего сына, которого мать в этот день привела на работу.

Истекающая кровью россиянка смогла добраться с ножом в груди до находящегося в соседнем помещении компьютерного клуба и попросила о помощи. Однако медикам спасти ее не удалось.