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Зарезавшего сотрудницу батутного центра на глазах у ее сына задержали в парадном

Во Всеволжске задержали мужчину, зарезавшего избранницу в батутном центре на глазах у сына

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Во Всеволожске задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в детском клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как пишет «Фонтанка», он отсыпался в петербургском парадном. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать о помещении его в СИЗО.

Об убийстве 35-летней россиянки стало известно 30 мая. Сообщалось, что подозреваемый — трижды судимый уголовник. Мужчина работал со своей жертвой в батутном центре, где они и познакомились. В день убийства, 29 мая, он пришел в центр и на почве ревности поссорился с избранницей, а после вонзил ей в грудь нож. Преступление произошло на глазах ее 11-летнего сына, которого мать в этот день взяла на работу.

Истекающая кровью россиянка смогла добраться с ножом в груди до находящегося в соседнем помещении компьютерного клуба и там попросила о помощи. Однако прибывшим медикам спасти ее жизнь не удалось.

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Елизавета Новикова
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