На Международный конкурс артистов балета в Москве поданы заявки из 33 стран мира

На сцене Большого театра России пройдет XIV Международный конкурс артистов балета

С 3 по 11 июня 2022 года в Москве на сцене Государственного академического Большого театра России пройдет XIV Международный конкурс артистов балета.

Традиционно в состязании принимают участие конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет). В этом году на конкурс было подано 343 заявки из 33 стран мира, среди которых Австрия, Аргентина, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Германия, Ирландия, Италия, Новая Зеландия, Китай, Россия, США, Турция, Швеция, Япония.

Оценивать мастерство танцовщиков будет авторитетное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели мирового балетного искусства.

«Сегодня идет по-настоящему активная работа по всем ключевым направлениям подготовки к конкурсу. Набирает обороты пригласительная кампания. Убеждена, что совместными усилиями нам удастся выполнить важную задачу — организовать самый запоминающийся Международный конкурс артистов балета, посвященный 95-летнему юбилею выдающегося хореографа Юрия Григоровича», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

«У Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава. В Москву, в Большой театр раз в четыре года съезжаются участники, гости, специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменует собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца. Мы сохраняем высоту и привлекательность конкурса, он по-прежнему самая авторитетная инстанция в мировом конкурсном движении», — отметил Юрий Григорович.

С 4 по 11 июня все главные события балетного состязания будут доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса moscowballetcompetition.com , https://moscowballetcompetition.com/ в его официальном сообществе ВКонтакт vk.com/moscowballetcompetition.

Учредителем конкурса является Министерство культуры Российской Федерации. Организатор XIV Международного конкурса артистов балета — ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

