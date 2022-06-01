Билли Айлиш рассталась с возлюбленным после слухов об изменах

Американская певица Билли Айлиш рассталась с 30-летним возлюбленным Мэттью Ворсом

Американская певица Билли Айлиш рассталась с актером Мэттью Тайлером Ворсом. Информацию об этом молодой человек подтвердил на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Комментируя расставание с Айлиш, Ворс написал: «Отношения заканчиваются. Так бывает».

30-летнего актера часто обвиняли в изменах своей возлюбленной. Однако Ворс заявил, что «никто никому не изменял». В своих сторис актер также обратился к хейтерам: «Распространять слухи и лгать в интернете опасно. Тысячи людей тратят свое время на то, чтобы писать отвратительные вещи о тех, кого они никогда не узнают. Это самое трусливое, что можно сделать. Живите своей собственной жизнью».

Мэттью Тайлер Ворс и Билли Айлиш, предположительно, начали встречаться в 2021 году. Свою личную жизнь они не афишировали.

Певица пока не прокомментировала расставание.

Ранее Билли Айлиш рассказала о жизни с синдромом Туретта.