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Билли Айлиш рассказала о жизни с синдромом Туретта

Певица Билли Айлиш рассказала, что с 11 лет страдает синдромом Туретта

Фото: Phil McCarten / Globallookpress.com

Американская поп-певица Билли Айлиш во время интервью для Netflix рассказала о жизни с синдромом Туретта. Ее слова приводит издание The Independent.

Исполнительница вспомнила, что ей диагностировали это расстройство в 11 лет. Она призналась, что в детстве ее очень утомляло наличие тиков, однако потом она привыкла к ним.

«Самая распространенная реакция людей — они смеются, думая, что я пытаюсь быть забавной. И я всегда невероятно обижаюсь на это», — сказала Айлиш.

По ее словам, многие люди страдают от синдрома Туретта, хотя это не всегда можно понять со стороны. Певица отметила, что с такой болезнью сталкиваются и многие знаменитости, но не стала называть имена. Сама Айлиш заявила, что любит обсуждать эту тему, но вместе с тем смущается, когда разговор касается этого расстройства.

В прошлом году певица рассказала о своей редкой особенности мозга — синестезии. Она пояснила зрителям, что из-за данного нейрологического феномена мозг невольно ассоциирует все вокруг с конкретными цветами, геометрическими фигурами или числами.

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Марина Погосян
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