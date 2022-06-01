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В ДНР заявили о блокировке канала снабжения украинской армии в Авдеевке

В НМ ДНР сообщили о блокировке одного из двух каналов снабжения ВСУ в Авдеевке

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) заблокировали один из каналов снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Авдеевка. Об этом Народная милиция (НМ) ДНР сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что союзные войска продолжают окружение группировки ВСУ в Авдеевке, отметив, что подразделения ДНР взяли под контроль участок трассы и тем самым окончательно отрезали местный гарнизон украинской армии от одного из двух путей снабжения.

В Народной милиции также добавили, что от ВСУ был освобожден поселок Новоселовка Вторая.

Ранее замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин сообщал, что силы республики используют на авдеевском направлении тактику малых котлов. По его словам, она подразумевает изоляцию части украинских войск от какой-либо помощи и снабжения и проведение с ней «методичной работы».

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Алевтина Запольская
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