Мечтавший увидеть Елизавету II мужчина пробрался в Букингемский дворец

Hello: мужчина пробрался в Букингемский дворец, чтобы увидеть королеву Елизавету II

На территорию Букингемского дворца пробрался посторонний. Об этом сообщает издание Hello!

28-летний Коннор Аттридж из города Истборн, графстве Сассекс, был задержан за проникновение на территорию Букингемского дворца вечером 29 мая. Мужчина признался, что мечтал увидеть королеву Елизавету II.

Аттридж воспользовался тем, что ворота Королевских конюшен открылись для проезжающего автомобиля, и прошел внутрь. Ему удалось преодолеть три-пять метров, прежде чем его заметила охрана. Мужчина отказался уходить и сообщил, что хочет войти во дворец и увидеть королеву. Его вывели за ворота и арестовали. Елизавета II в это время находилась в своем замке Балморал в Шотландии.

Адвокат Аттриджа рассказал, что подзащитный страдает проблемами с психическим здоровьем и не планировал каких-либо опасных поступков.

Рассмотрение дела было отложено до 28 июня, до получения разрешения генерального атторнея (прокурора), которое необходимо в делах о вторжении на охраняемую территорию. Аттридж был освобожден под залог с условием, что он не будет посещать Лондон, за исключением присутствия в суде.

Ранее сообщалось, что по подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег арестованы несколько солдат Ирландской и Колдстримской гвардии — двух британских полков, охраняющих королеву Елизавету II. Аресты прошли незадолго до парада в честь платинового юбилея королевы.