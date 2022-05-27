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Охрану королевы Елизаветы II арестовали за торговлю наркотиками

Шесть солдат Ирландской гвардии арестованы перед парадом в честь Платинового юбилея

Фото: Ray Tang / ZUMA / Globallookpress.com

По подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег арестованы несколько солдат Ирландской и Колдстримской гвардии — двух британских полков, занимающихся охраной королевы Елизаветы II. Об этом сообщает издание The Independent.

Подозреваемые, среди которых шесть солдат Ирландской гвардии и один колдстример, были задержаны 24 мая во время рейдов в Хэмпшире, Беркшире, Северном Уэльсе и Северной Ирландии. Аресты прошли незадолго до парада в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II. В Минобороны Великобритании заявили, что ни один из задержанных не будет участвовать в запланированных мероприятиях.

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Источник в казармах Монс в Олдершоте, Хантс, где базируется 1-й батальон Ирландской гвардии, рассказал The Sun, что рейд начался внезапно. По его словам, сотрудники правоохранительных органов выбили дверь и ворвались в помещение. «Предупреждения не было, — утверждает он. — Нам сказали, что операцию готовили несколько месяцев. И это происходило не только в казармах. Они обыскали дома солдат за пределами базы. Все это стало огромным шоком».

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Рузанна Акмалтдинова
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