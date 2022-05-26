Принц Гарри нанял бывшего телохранителя Майкла Джексона и One Direction

Бывший телохранитель Майкла Джексона Альберто Альвареc будет охранять принца Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл наняли бывшего телохранителя Майкла Джексона Альберто Альвареcа, который первым сообщил о смерти певца. Об этом сообщает The Sun.

Альварес был замечен на велосипеде с Гарри в начале этой недели. Он охранял бывшего члена королевской семьи, а также Чарли ван Страубензи, крестного отца сына Гарри и Меган.

Источник The Sun рассказал, что в прошлом Альварес работал с крупнейшими знаменитостями мира и знает все хитрости, помогающие их защитить. После гибели Майкла Джексона его клиентом была группа One Direction.

«Он осторожен и был исключительно лоялен Майклу, — утверждает источник. — Он и Гарри, кажется, прекрасно подходят друг другу, и Гарри надеется, что он и его семья смогут положиться на этого человека».

Ранее сообщалось, что Томас Маркл, скандально известный отец супруги принца Гарри Меган Маркл, госпитализирован. Он попал в больницу перед вылетом в Великобританию в преддверии платинового юбилея британской королевы Елизаветы II, во время которого должна была пройти его первая встреча с внуками Арчи и Лилибет.