Скандально известного отца Меган Маркл госпитализировали с инсультом

Отец Меган Маркл попал в больницу с инсультом перед первой встречей с внуками

Томас Маркл, скандально известный отец супруги принца Гарри Меган Маркл, госпитализирован. Он попал в больницу перед вылетом в Великобританию в преддверии платинового юбилея британской королевы Елизаветы II, во время которого должна была пройти его первая встреча с внуками Арчи и Лилибет, пишет Hello!

Новость о болезни Томаса Маркла подтвердил его близкий друг Карл Ларсен, с которым он вел канал на YouTube. Он сообщил, что отец Меган был госпитализирован утром во вторник, 24 мая, после инсульта. Ларсен добавил, что Томас «с нетерпением ждал» семейного времяпрепровождения.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с двумя детьми вернутся в Великобританию на платиновый юбилей королевы, но не будут принимать участие в церемонии Trooping the Colour, поскольку не являются работающими членами королевской семьи.

Томаса Маркла неоднократно обвиняли в желании нажиться на славе дочери. Перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл он договорился с папарацци о продаже фотографий, против желания дочери опубликовал личную переписку с ней и неоднократно критиковал ее на телевидении и в таблоидах. В 2019 году Меган Маркл заявила, что намерена разорвать с ним все связи.

Ранее сообщалось, что Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл. Это произошло из-за сокращения расходов, связанного с резким снижением числа подписчиков.