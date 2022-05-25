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Скандально известного отца Меган Маркл госпитализировали с инсультом

Отец Меган Маркл попал в больницу с инсультом перед первой встречей с внуками

Фото: Gb News / Globallookpress.com

Томас Маркл, скандально известный отец супруги принца Гарри Меган Маркл, госпитализирован. Он попал в больницу перед вылетом в Великобританию в преддверии платинового юбилея британской королевы Елизаветы II, во время которого должна была пройти его первая встреча с внуками Арчи и Лилибет, пишет Hello!

Новость о болезни Томаса Маркла подтвердил его близкий друг Карл Ларсен, с которым он вел канал на YouTube. Он сообщил, что отец Меган был госпитализирован утром во вторник, 24 мая, после инсульта. Ларсен добавил, что Томас «с нетерпением ждал» семейного времяпрепровождения.

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с двумя детьми вернутся в Великобританию на платиновый юбилей королевы, но не будут принимать участие в церемонии Trooping the Colour, поскольку не являются работающими членами королевской семьи.

Томаса Маркла неоднократно обвиняли в желании нажиться на славе дочери. Перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл он договорился с папарацци о продаже фотографий, против желания дочери опубликовал личную переписку с ней и неоднократно критиковал ее на телевидении и в таблоидах. В 2019 году Меган Маркл заявила, что намерена разорвать с ним все связи.

Ранее сообщалось, что Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл. Это произошло из-за сокращения расходов, связанного с резким снижением числа подписчиков.

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Рузанна Акмалтдинова
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