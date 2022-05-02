Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл

Netflix отказался от разработки мультсериала Меган Маркл из-за сокращения подписчиков

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Netflix отказался от разработки проекта Меган Маркл из-за сокращения расходов, связанного с резким снижением числа подписчиков. Об этом сообщает BBC News.

В прошлом году созданная герцогом и герцогиней Сассекскими компания Archewell Productions объявила о новом проекте — мультсериале «Жемчужина», продюсером которого должна была стать Маган Маркл. Согласно задумке, мультсериал рассказывал о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной разными влиятельными женщинами из истории.

Несмотря на ограничения, Netflix продолжит работу над другими проектами Archewell Productions.

Ранее сообщалось, что публикация отчетности видеосервиса Netflix привела к падению стоимости его акций на четверть (27,7 процента) — до 348,61 доллара. Негативная реакция инвесторов связана с первым за десять лет снижением числа подписчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
«Росатом» прокомментировал разрыв контракта на строительство АЭС в Финляндии
В Москве раскрыли схему мошенничества со лжесотрудником Пенсионного фонда
Президент Венгрии выдвинул кандидатуру Орбана на пост премьера страны
Часть минометной мины обнаружили в мусорном контейнере в Приднестровье
Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл
Apple заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке
Премьер Израиля назвал ложью слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера
Режим ЧС объявили в российском регионе из-за пожаров
Бывшая сотрудница «Макдоналдса» назвала самый вредный напиток ресторана
Подсчитаны потери богатейших россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.