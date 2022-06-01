Почта России выпустила новую серию открыток о российских регионах

Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом (РГО) выпустила новую серию открыток о российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Почты.

В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов — Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Ростовской, Воронежской, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Калининградской, Архангельской, Самарской, Челябинской, Владимирской и Псковской областей, Республик Алтай, Татарстан, Калмыкия и Дагестан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик.

Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовлено по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями.

Директор по маркетингу и коммуникациям Почты России Софья Ваняткина отметила, что таким образом решили упростить отправку открыток с видами и достопримечательностями разных регионов, чтобы их не приходилось покупать отдельно в сувенирных лавках.

Первую серию открыток о знаковых местах страны Почта России, Ростуризм и РГО представили в декабре 2021 года, в нее вошли популярные направления зимнего отдыха: Мурманская область, Карелия и Кузбасс.