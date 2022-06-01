Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Почта России выпустила новую серию открыток о российских регионах

Почта России выпустила новую серию открыток о российских регионах
Село Дивеево

Село Дивеево. Фото: «Почта России»

Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом (РГО) выпустила новую серию открыток о российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Почты.

В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов — Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Ростовской, Воронежской, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Калининградской, Архангельской, Самарской, Челябинской, Владимирской и Псковской областей, Республик Алтай, Татарстан, Калмыкия и Дагестан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик.

Серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовлено по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями.

Директор по маркетингу и коммуникациям Почты России Софья Ваняткина отметила, что таким образом решили упростить отправку открыток с видами и достопримечательностями разных регионов, чтобы их не приходилось покупать отдельно в сувенирных лавках.

Первую серию открыток о знаковых местах страны Почта России, Ростуризм и РГО представили в декабре 2021 года, в нее вошли популярные направления зимнего отдыха: Мурманская область, Карелия и Кузбасс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Венгрия попросила ЕС исключить патриарха Кирилла из санкционного списка
Иммунолог назвал последствия снятия ковидных ограничений
У осужденного главы МВД Коми конфисковали таунхаус после многомиллионной взятки
Рекламный щит обрушился на голову школьнице в Москве
Еще одна британская принцесса переехала в другую страну
Блогерша заказала новые туфли на сайте Shein и получила поношенную пару
Папа Римский призвал снять ограничения на экспорт пшеницы с Украины
Лавров объяснил срыв поставок зерна
Концерт ДДТ в Москве перенесли
Муратов выставил на аукцион Нобелевскую медаль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.