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Китай пригрозил США серьезными последствиями за поддержку «сепаратистов» Тайваня

МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными последствиями из-за поддержки Тайваня
Чжао Лицзянь

Чжао Лицзянь. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат поддерживать «сепаратистские силы» Тайваня. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Дипломат раскритиковал визит на остров американского сенатора Тэмми Дакуорт для встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь. Дакуорт находится на Тайване с 30 мая по 1 июня в рамках турне по Индо-Тихоокеанскому региону.

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«В последнее время США неоднократно предпринимали действия, касающиеся тайваньского вопроса, говорили одно, а делали другое, тайно и открыто подстрекали и поддерживали силы, выступающие за независимость острова, что может поставить Тайвань в опасное положение, сами же США могут столкнуться с серьезными последствиями», — пригрозил он.

По словам Чжао Лицзяня, напряжение в Тайваньском проливе растет по вине Вашингтона, который использует Тайвань для сдерживания Китая. Он также обвинил администрацию острова в поиске помощи от Соединенных Штатов для приобретения независимости.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, однако не исключает необходимости применения силы в случае внешнего вмешательства или «акций сепаратистов», выступающих за независимость острова. Она обвинила Вашингтон в желании преувеличить опасность Китая.

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Анжелика Бережная
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