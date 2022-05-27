Пожелавший мира с Тайванем Китай не исключил войны

В КНР захотели мира с Тайванем, но приготовились к войне в случае внешнего вмешательства

Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, однако не исключает необходимости применения силы в случае внешнего вмешательства или «акций сепаратистов», выступающих за независимость острова. Об этом заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Цитату приводит РИА Новости.

«США, заявляя о так называемой "угрозе Тайваню" или изменении статус-кво, выдают черное за белое. Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос не терпит никакого внешнего вмешательства», — указала она, обвинив Вашингтон в желании преувеличить опасность Китая. Фэнлянь также добавила, что принцип «одного Китая» — это политическая основа отношений Вашингтона и Пекина, однако первый неоднократно ее нарушал.

Кроме того, ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин отказывается идти на какие-либо компромиссы или делать уступки, касающиеся тайваньского вопроса и иных ключевых интересов государства. Тем самым он ответил на обвинения американских властей в нарушении Китаем территориальной целостности острова.