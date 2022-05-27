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Китай отказался идти на компромиссы по тайваньскому вопросу

В посольстве КНР в США заявили, что Пекин не пойдет на компромиссы по тайваньскому вопросу

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй в беседе с ТАСС рассказал, что Пекин отказывается идти на какие-либо компромиссы или делать уступки, касающиеся тайваньского вопроса, а также иных ключевых интересов государства.

«В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Это консенсус международного сообщества и политическое обязательство, взятое США перед Китаем. Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, не терпящее вмешательства извне», — заявил дипломат.

Он добавил, что в вопросах о территориальной целостности страны или ее суверенитете Пекин не пойдет ни на какие компромиссы и уступки. Кроме того, он призвал Вашингтон придерживаться принципа единого Китая, ни коим образом не поддерживая независимость Тайваня.

Ранее МИД Израиля попросило своих сотрудников по всему миру воздерживаться от приглашения на официальные мероприятия, связанные с Тайванем, или от участия в мероприятиях, организованных тайваньцами. Отмечается, что этот призыв связан со страхом разозлить представителей Китая.

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Марина Совина
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