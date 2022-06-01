Раскрыты подробности закрытия магазинов Zara в России

ТАСС: ретейлер Inditex поэтапно отказался от порядка 50 магазинов в России с 2020 года

Испанский ретейлер Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) поэтапно отказался от порядка 50 магазинов различных брендов в России, которыми он управляет. Источник в компании раскрыл ТАСС подробности закрытия магазинов, заявив, что это связано с планом оптимизации, который компания реализует с 2020 года.

Источник сообщил, что в рамках этого плана в 2022 году закрытие магазинов может продолжиться. «Руководство группы Inditex в июне 2020 года анонсировало глобальный план оптимизации сети магазинов в мире, в рамках которого в 2020, 2021 и начале 2022 года было реализовано закрытие более полусотни торговых объектов в РФ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в рамках этого плана, который предусматривает прекращение деятельности более тысячи магазинов во всем мире в течение трех лет, в 2022 году часть торговых объектов в России также подлежит плановому закрытию.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости заявили, что испанская компания Inditex готовится отказаться от части магазинов в России. Отмечается, что владельцы торговых центров в Москве и регионах страны получили от компании уведомление о расторжении договоров аренды. При этом, по словам инсайдера, речь идет не о закрытии всех торговых точек холдинга, а об оптимизации бизнеса.