Zara закроет часть магазинов в России

«Известия» сообщили, что Zara готовится закрыть часть магазинов в России

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и другими марками, готовится отказаться от части магазинов в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Отмечается, что владельцы торговых центров в Москве и регионах страны получили от компании уведомление о расторжении договоров аренды. При этом, по словам инсайдера, речь идет не о закрытии всех торговых точек холдинга, а об оптимизации бизнеса.

При этом региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева отметила, что прекратить работу на местном рынке могут около 50 торговых точек. «Если закрытия в столице пройдут спокойно с экономической точки зрения, то для регионов этот процесс может быть ощутимым: заменить такие громкие бренды будет сложно», — добавила эксперт.

Ранее в мае сообщалось, что Inditex перевела часть российских сотрудников в вынужденный режим простоя на неопределенный срок. «Сотрудники выполняют работу исходя из текущей производственной необходимости или находятся в ежегодных оплачиваемых отпусках, или в режиме простоя — в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ», — заявили в пресс-службе холдинга. При этом руководство не уточнило количество отправленных в простой работников.