Владелец Zara и Bershka перевел часть российских сотрудников в простой

Испанская компания Inditex перевела часть российских сотрудников в вынужденный простой

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и другими марками, перевела часть российских сотрудников в вынужденный режим простоя на неопределенный срок. Об этом сообщают «Известия».

«Сотрудники выполняют работу исходя из текущей производственной необходимости или находятся в ежегодных оплачиваемых отпусках, или в режиме простоя — в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ», — заявили в пресс-службе холдинга. При этом руководство не уточнило количество отправленных в простой работников.

О приостановке продаж продукции российским покупателям испанский ретейлер Inditex объявил 5 марта. Тогда компания полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Кроме того, о таком же решении сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла и с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.