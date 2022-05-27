Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Владелец Zara и Bershka перевел часть российских сотрудников в простой

Испанская компания Inditex перевела часть российских сотрудников в вынужденный простой

Фото: АГН «Москва»

Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka и другими марками, перевела часть российских сотрудников в вынужденный режим простоя на неопределенный срок. Об этом сообщают «Известия».

«Сотрудники выполняют работу исходя из текущей производственной необходимости или находятся в ежегодных оплачиваемых отпусках, или в режиме простоя — в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ», — заявили в пресс-службе холдинга. При этом руководство не уточнило количество отправленных в простой работников.

О приостановке продаж продукции российским покупателям испанский ретейлер Inditex объявил 5 марта. Тогда компания полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Кроме того, о таком же решении сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла и с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Китай отказался принимать рейсы российской авиакомпании на Boeing
Индия признала рабочие и социальные права проституток
Женщина из ревности застрелила бывшую любовницу возлюбленного
Минобороны России заявило о приоритетности оспы для США как агента биооружия
Словакия объявила о резком снижении газовой зависимости от России
Стилистка раскрыла причину выбора влюбленными одного стиля одежды
Роскомнадзор составил протоколы в отношении нескольких иностранных компаний
Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чечни
17 детей попали в больницу после последнего звонка в российской школе-интернате
Шольц призвал «разоблачить нарратив» Путина о коллективном Западе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.