Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР возбудил пять уголовных дел в отношении военных ВСУ

СКР возбудил пять уголовных дел против военных ВСУ, обстрелявших территорию ДНР

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил пять уголовных дел в отношении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстрелявших территорию Донецкой народной Республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, в результате обстрелов ДНР погибли двое мирных жителей, один из них — несовершеннолетний. Ранения получили 28 человек, трое из них — несовершеннолетние. Были повреждены 83 жилых дома и объекта гражданской инфраструктуры — здания православного храма, детского сада и школы.

Следствие считает, что с 29 по 31 мая 2022 года военнослужащие ВСУ отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах Донецка, Горловки, Макеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов. Возбуждены уголовные дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны» УК РФ.

Ранее российские следователи начали расследование после того, как 30 мая украинские силовики обстреляли столицу ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток, ранены 16 человек, повреждены две школы и гимназия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
В Совфеде назвали сроки проведения референдумов о присоединении новых регионов
В российском регионе столкнулись девять машин
Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами
В ДНР заявили о блокировке канала снабжения украинской армии в Авдеевке
В России собрались приватизировать речные порты за 1 рубль
Звезда сериала «Кухня» опроверг слухи о своей госпитализации
В России признали террористическим крымско-татарский нацбатальон
«Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний «Циркона»
Минобороны заявило о перехвате ракет украинских РСЗО «Смерч»
В Британии рассказали о следящем за Россией самолете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.