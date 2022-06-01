СКР возбудил пять уголовных дел в отношении военных ВСУ

СКР возбудил пять уголовных дел против военных ВСУ, обстрелявших территорию ДНР

Следственный комитет России (СКР) возбудил пять уголовных дел в отношении военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), обстрелявших территорию Донецкой народной Республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, в результате обстрелов ДНР погибли двое мирных жителей, один из них — несовершеннолетний. Ранения получили 28 человек, трое из них — несовершеннолетние. Были повреждены 83 жилых дома и объекта гражданской инфраструктуры — здания православного храма, детского сада и школы.

Следствие считает, что с 29 по 31 мая 2022 года военнослужащие ВСУ отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах Донецка, Горловки, Макеевки, Ясиноватой и других населенных пунктов. Возбуждены уголовные дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны» УК РФ.

Ранее российские следователи начали расследование после того, как 30 мая украинские силовики обстреляли столицу ДНР. В результате, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток, ранены 16 человек, повреждены две школы и гимназия.