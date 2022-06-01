Джонни Деппа обязали выплатить Херд компенсацию в два миллиона долларов

Присяжные обязали Деппа выплатить компенсацию в два миллиона долларов Херд за клевету

В США суд присяжных обязал актера Джонни Деппа выплатить компенсацию по встречному иску бывшей супруги Эмбер Херд о клевете. Об этом пишет Reuters.

Присяжные признали одно из высказываний Деппа в адрес Херд клеветой. Ей присудили компенсацию в размере двух миллионов долларов.

Кроме того, суд присяжных признал Херд виновной в клевете, о том, что она была жертвой домашнего насилия, на Деппа. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что Херд должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации.

Джонни Депп подал иск против актрисы Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Он утверждает, что высказывания бывшей супруги — клевета. Херд, в свою очередь, подала встречный иск на 100 миллионов долларов за оскорбления и побои, которые она, возможно, претерпевала во время брака.