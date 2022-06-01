Россиянам предложат провести день в «Петровской деревне»

Пространства в стиле Петровской эпохи воссоздадут на фестивале «Воронеж фольклорный»

В Воронеже пройдет фестиваль «Воронеж фольклорный», приуроченный к празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр правительства региона.

Мероприятие состоится 4 июня. Для него в Центральном парке города создадут интерактивные пространства, благодаря которым посетители смогут познакомиться с Петровской эпохой. В частности, горожанам предложат провести время на площадке «Один день в Петровской деревне», где будут представлены интерьеры крестьянской избы. Там же можно будет увидеть предметы домашней утвари и орудия земледелия и крестьянского быта.

Желающие также смогут научиться технике вязания морских узлов и попробовать себя в забивании корабельных гвоздей на тематической площадке «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник». Кроме того, лучшие ремесленники Воронежской области организуют для гостей фестиваля мастер-классы.

В рамках фестиваля также можно будет посетить выставки традиционных народных костюмов региона и кукол в костюмах Петровской эпохи, увидеть тематические театральные постановки и послушать стихи, посвященные Петру I. Завершится мероприятие концертом с участием фольклорных и вокально-хоровых коллективов, которые приедут в Воронеж из регионов Центральной России.