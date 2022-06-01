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Видео с погибшими детьми Донбасса спроецировали на здание посольства США

На посольство США в Москве ночью 1 июня спроецировали видео с погибшими в Донбассе детьми

Кадр: РИА Новости

На стены здания посольства США в Москве в ночь на 1 июня спроецировали видео, в котором говорится, что американские военные «несут полную ответственность за всех погибших детей Донбасса». Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что акция была приурочена активистами к Международному дню защиты детей.

Акция прошла в два этапа. С 00:00 1 июня на забор и стены здания посольства США проецировался видеоролик, в котором рассказывалось о погибших в ходе боевых действиях в Донбассе детях ДНР и ЛНР.

А в 9 часов утра у двух КПП здания посольства США участники развернули 8-метровые баннеры с фотографиями детей Донбасса и свидетельствами военных преступлений против них. В память о них были выставлены 50 поминальных свечей.

По словам участников перформанса, они хотели напомнить мировому сообществу о том, что в Белом доме уже давно спонсируют украинские власти.

Ранее сообщалось, что США 1 июня объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи на сотни миллионов долларов, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

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Варвара Кошечкина
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